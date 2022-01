Obdukcija Robertovega trupla potrdila zadušitev z vrvico

17-letni Robert Trajković je umrl zaradi zadušitve z vrvico, ki so jo preiskovalci zasegli. To je včeraj potrdila tudi avtopsija, ki jo je na truplu mladeniča izvedel specialist sodne medicine Fulvio Costantinides. Preiskovalci pa še naprej zbirajo informacije in gradivo, s katerim bi lahko ovrgli še zadnje dvome, ki jih imajo. V seznam preiskovanih oseb so zaradi možnosti vpletenosti v umor vključili tudi 19-letno Letizio Barducci, s katero bi se Robert tistega večera 7. januarja moral sestati v B&B v Ul. Rittmeyer.

Deset dni po tragičnem dogodku so preiskovalci, na čelu katerih je tožilka Lucia Baldovin, v preiskavi naredili še en korak naprej. V pomoč so jim bili zlasti telefonski klici, ki so si jih vpleteni izmenjali usodnega večera. Zdi se, da je mladi Robert domače stanovanje v Ul. Valmaura zapustil ob 21.30 in se napotil k punci, ki jo je spoznal na silvestrovo in s katero je nameraval preživeti noč. Takrat naj bi tudi poklical novo punco in ji sporočil, da bo malce zamudil. Preiskovalci so ugotovili, da je tisti večer dekle, ki je zdaj osumljeno vpletenosti v umor, preživelo s svojim bivšim fantom Alijem.