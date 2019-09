Obeležili 150-letnico slovenskih šolskih sester

Obletnica je dobra priložnost za pogled nazaj h koreninam, a tudi za pogled naprej s potrditvijo vrednosti lastne karizme v spremenjenem zgodovinskem in kulturnem kontekstu, kot je današnji, ki ga zaznamujejo protikrščanske ideologije in pozabljanje na Boga. To je med drugim dejal tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi, med homilijo pri slovesni maši ob 150-letnici ustanovitve slovenske kongregacije šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja, ki je 15. septembra potekala v župnijski cerkvi pri Sv. Ivanu, tržaškem predelu, kjer so sestre dejavne že 70 let.

Poslanstvo šolskih sester, katerih samostojna slovenska kongregacija je bila ustanovljena leta 1869, je življenje po evangeljskih načelih čistosti, uboštva in pokorščine, kar se v njihovem primeru najbolj izrazito kaže pri krščanski vzgoji otrok in mladih ter pri skrbi za ostarele in bolne. Šolske sestre so se kmalu razširile po vsem slovenskem prostoru, na Tržaško pa so prišle leta 1895 in le nekaj let potem, 1898, prispele v Tomaj, kjer so s svojim zlasti vzgojnim delovanjem vztrajale do leta 1947, ko so morale zaradi pritiska novih jugoslovanskih oblasti ta kraj zapustiti in se preseliti v Trst. Od leta 1949 je sedež tržaške province pri Sv. Ivanu, kjer se sestre še danes posvečajo vzgojnemu delu z mladimi in skrbi za ostarele, dejavne pa so tudi v Gorici, Žabnicah ter v daljnem Egiptu, točneje v Kairu in Aleksandriji.

Nadškof Crepaldi je v svoji homiliji ob zahvali za doslej opravljeno delo poudaril tudi vlogo in poslanstvo šolskih sester v sedanjem trenutku, ki ga zaznamujejo protikrščanske ideologije in pozabljanje Boga, zaradi česar je treba razglašati resnico ter osvobajati ljudi od napak in greha, pri čemer sta pomembna zlasti vzgoja in izobraževanje.

Drugače sta prisotne na začetku pozdravili sedanja predstojnica tržaške province s. Andreja Kete in s. Gabrijela Koncilja, besede hvaležnosti za delovanje šolskih sester pri Sv. Ivanu so v imenu krajevne slovenske verske skupnosti izrekle Ida Klarič, Katja Pasarit in še zlasti bivša gojenka in sedanja šolnica Eva Fičur.