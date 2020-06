Obisk fojbe samo ob skupnem obisku spomenika bazoviškim žrtvam

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slovesnosti v spomin na 75. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča pod Ljubeljem. Pred slovesnostjo je predsednik republike k spomeniku J’accuse – Obtožujem položil venec.

Označil ga je kot lep simbolni dogodek, ki vabi vse, da se v duhu sprave spominjamo preteklosti in skupaj gradimo evropsko prihodnost. »V tem duhu in v navzočnosti slovenskega in italijanskega predsednika bo čez slab mesec, 13. julija, v Trstu tudi obeležitev 100. obletnice požiga Narodnega doma. Spominjanje za nazaj in bodrenje za naprej, ko bo italijanska država simbolno in stvarno predala Narodni dom obema manjšinskima organizacijama,« so izjave predsednika Pahorja povzete na njegovem profilu na Twitterju.