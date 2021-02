Obiskovalci prestopili prag Miramarskega gradu

»Za sabo imamo zelo zahtevno obdobje, katerega še ni konec. Leto 2021 smo začeli na najslabši možen način, saj smo bili zaprti. A le za javnost,« je povedala direktorica Miramarskega muzeja Andreina Contessa. Za vzdrževanje nekdanjih zasebnih prostorov nadvojvode Ferdinanda Maksimiljana Habsburškega in njegove žene Šarlote je za zaprtimi vrati redno skrbelo osebje muzeja, od restavratorja, odgovornega za dnevno čiščenje dragocenega pohištva do varnostne službe. Začasno zamrznitev delovanja so v gradu izkoristili za obnovitvena dela. Obiskovalci bodo tako vstopili v na novo urejeno pritličje gradu.

Uredili so manjšo a zelo zanimivo razstavo fotografij in fotografskih tehnik iz časa Maksimiljana Habsburškega. Razstavni prostor ponuja obiskovalcem možnost, da si fotografije ogledajo, kot da bi zrli v megaletoskop, starejšo optično napravo, ki je sicer na ogled.

V času najstrožjih pandemičnih omejitev se je začela delna obnova prvega nadstropja, kjer bo prav kmalu na ogled na novo urejeno stanovanje princa Amadeja Svojskega, ki je tu bival v tridesetih letih dvajsetega stoletja.