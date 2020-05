Obiskovalci spet v Miramarskem parku od 25. maja

Miramarski park naj bi po daljšem zaprtju zaradi pandemije novega koronavirusa ponovno sprejel obiskovalce v ponedeljek, 25. maja. Muzej Miramarskega gradu bo vrata verjetno odprl teden kasneje, v torek 2. junija.

Tudi upravitelji priljubljene turistične točke se prilagajajo novim določilom na področju zaščite zdravja. Predvidevajo, da bodo do navedenih datumov razporedili osebje, nabavili ustrezno količino razkužil in uredili oznake, ki bodo obiskovalce seznanjali z vsemi obstoječimi pravili in navodili. Direktorica muzeja Miramarskega gradu in parka Andreina Contessa je pojasnila, da so prednost namenili parku.