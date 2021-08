Objema nas intenziven vročinski val

Prihodnje dni bo naše kraje zajel najbolj intenziven vročinski val tega poletja. Že danes dnevne temperature marsikje v deželi presegajo 30 stopinj, v drugi polovici tedna pa se bo živo srebro ob morju zaradi šibke burjice povzpelo na visokih 35 stopinj. Proti koncu tedna se bodo temperature za kakšno stopinjo znižale, a pričakujemo lahko zelo soparno vreme. Trenutno kaže, da bo prvi avgustovski vročinski val trajal do ponedeljka.

To je včeraj pozno popoldne po telefonu napovedal Sergio Nordio, dežurni vremenoslovec meteorološke službe Osmer, ki dela pod okriljem Deželne agencije za okolje (Arpa). Kot je dejal, ta teden pričakujejo najvišje temperature v tem poletju.

Barvno opozorilo bodo meteorologi sicer razglasili šele danes, ko bodo zbrali še zadnje podatke, skoraj gotovo pa je, da se bodo temperature začele stopnjevati jutri. Proti koncu tedna bo burjica, ki bo s Krasa prinašala vroč zrak, ponehala, a vročino bomo še naprej težko prenašali zaradi visoke vlage. Med prihajajočim valom kakšnih neurij ni pričakovati, prave osvežitve pa ne bo mogoče najti niti v morju, saj se bo to ogrelo na 28 stopinj.

Že trije dnevi hude vročine pomenijo vročinski napor, po tem času se lahko že začnejo pojavljati bolezenski znaki, ki jih povezujemo s hudo vročino. Na spletnih straneh Dežele FJK so objavljeni tudi napotki, kako naj ljudje ravnajo, da bodo kar najlaže prenašali vročino in ta ne bo ogrožala njihovega zdravja ali v ekstremnih primerih celo njihovega življenja. Splošno znano je, da moramo med vročinskim valom uživati veliko količino tekočine, odsvetuje se uživanje pijač, ki vsebujejo alkohol in kofein, izogibati pa se je treba tudi fizičnim naporom. Ljudem, ki nimajo klimatske naprave, se priporoča, da uporabljajo ventilator, ki pa v ekstremni vročini ne zadošča. Če v bivalnih prostorih nimajo učinkovitega hlajenja, naj se večkrat dnevno hladijo s tuširanjem ali kopanjem, priporočajo pristojne službe. Obleči je treba tudi ohlapna, lahka in svetla oblačila.