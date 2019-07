Oblasti naj zahtevajo resnico

Očitno je, da so italijanskim oblastem pomembnejši odnosi z Egiptom kot pa resnica v zvezi s smrtjo Giulia Regenija, zato mora javnost dvigniti svoj glas in naprej odločno zahtevati resnico in pravico za mladega raziskovalca, saj po treh letih in pol še vedno ni znano, kdo je odgovoren za njegovo tragično smrt. To je poziv, ki izhaja z včerajšnjega srečanja z naslovom Za Giulia, katerega pobudnika sta bila tržaški licej Petrarca in Amnesty International za FJK. Srečanje, ki je potekalo v dvorani hotela Filoxenia v Trstu, se je zaključilo s flash mobom na Velikem trgu.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.