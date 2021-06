Oblikovalec Ron Arad je avtor plakata za 53. Barcolano

Avtor promocijskega plakata za 53. Barcolano je britanski oblikovalec izraelskega rodu Ron Arad, ki se je leta 1951 rodil v Tel Avivu, študiral umetnost v Jeruzalemu, sredi sedemdesetih pa se je preselil v London, da bi študiral arhitekturo, in tam ostal. Svetovno znani oblikovalec bo tako obogatil seznam slovitih oblikovalcev, umetnikov in arhitektov, ki so v zadnjih sedmih letih vtisnili svoj pečat plakatom. Zgodovina glavnega sredstva za sporočanje in komuniciranje v družbi se je začela z Michelangelom Pistolettom (2015) in se nadaljevala z Gillom Dorflesom (2016), Mauriziom Galimbertijem, Marino Abramović (2018), Olimpio Zagnoli (2019) in Lorenzom Mattottijem (2020). Tudi letošnji plakat je nastal v režiji podjetja Illycaffè in zavarovalniške družbe Generali, predstavili pa so ga včeraj v Miramarskem parku.