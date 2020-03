Obmejni pas bo nadzorovalo tudi sto italijanskih vojakov

Italijansko notranje ministrstvo je tržaškemu prefektu Valeriu Valentiju zjutraj sporočilo, da bo tržaški pokrajini za nadzor obmejnega pasu v obdobju epidemije novega koronavirusa namenjenih sto vojakov. Prefekt je takoj sklical sestanek pokrajinskega odbora za red in javno varnost, ki ga je za to priložnost razširil na predstavnike italijanske vojske in četrtega sektorja obmejne policije.

Na sestanku so sklenili, da bodo z vojaki okrepili dejavnosti v boju proti nezakonitemu priseljevanju, ena skupina pa bo sodelovala v dejavnostih, s katerimi na cestah preverjajo spoštovanje ministrske uredbe za zajezitev epidemije covida-19.