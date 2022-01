Obnova ceste, ki vodi v proseški breg

S ponedeljkom so se delavci Konzorcija za sanacijo Soške ravnine, ki so si od Dežele FJK pred kakimi desetimi leti zagotovili zakup del, končno lotili tretje tranše del za obnovo ceste pod Prosekom, tiste, ki pelje z območja samostana sv. Ciprijana preko Brajd navzdol v proseški breg in nato nad Grljanom proti Križu. No, zaenkrat so na kraj pripeljali potrebne stroje in material ter namestili table o začetku del, v kratkem pa naj bi se le začelo kaj premikati. Sanacija tamkajšnje makadamske ceste, ki je danes mestoma razrita, čaka že precej let, saj je medtem zmanjkalo denarja in dovoljenj, je namignil tajnik Kmečke zveze Edi Bukavec, ki je Primorski dnevnik opozoril na sila dobrodošel poseg.

Dežela je ureditvi 1,4 kilometra dolge poti namenila nekaj več kot 1,3 milijona evrov. Cesto so v preteklih letih že ustrezno razširili in vkopali cev za oskrbo z vodo in elektriko, tačas pa bo na vrsti tlakovanje in ureditev suhih zidkov ob njej. Bukavec je spomnil, da so med širjenjem ceste delavci odstranili nekaj podpornih zidov, »v treh ali štirih letih, kar se tam nič ni premaknilo pa se je zemlja usula in treba bo tudi to ustrezno rešiti,« je dodal. Ko bi lastniki zemljišč ob cesti po tolikih letih imeli morebiti kak dvom oz. zahtevo, naj se zglasijo pri Konzorciju, ki skrbi za dela, lahko pa tudi pri zahodnokraškem rajonskem svetu ali Kmečki zvezi, je opozoril. Pred dnevi so se predstavniki Kmečke zveze na daljavo povezali z direktorjem soškega konzorcija Danielejem Luisom, s katerim so sklenili, da bodo kakor bodo epidemiološke razmere dovolile priredili širše informativno srečanje, »saj se končno zaključuje postopek, v katerega sploh nihče več ni verjel ...«

Ko bo cesta pod Prosekom zaključena, bosta na vrsto prišli še drugi dve v kontovelskem bregu, »pod Mukulanom«, je napovedal sogovornik.