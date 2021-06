Obnovili bivšo nikogaršnjo cesto na Vejni

Cesta, ki od križišča pri zgoniški obrtni coni vodi do svetišča na Vejni je dočakala težko pričakovano obnovo. Družba FVG Strade je ponovno asfaltirala približno 650 metrov dolg cestni odsek, poskrbela za novo prometno oznako in uredila zelenice ter bližnje zelene površine. Javnosti sta jo na krajši slovesnosti v torek popoldne uradno predala deželni odbornik za infrastrukturo in ozemlje Graziano Pizzimenti in tržaška občinska odbornica za urbanistiko Luisa Polli. Prisoten je bil tudi tržaški škof Giampaolo Crepaldi.

Z infrastrukturnimi deli, za katera so odšteli 100.000 evrov, se je zaključila preobrazba nekdanje nikogaršnje ceste oziroma ceste brez lastnika. Pokrajina in Občina Trst se kar desetletja nista uspela zmeniti, čigava pravzaprav je in je zato niso vzdrževali. Območje je bilo zapuščeno in zanemarjeno. Zahodnokraški rajonski svet je vrsto let vztrajno zahteval, naj se poskrbi zanjo. Zato predsednica Maja Tenze obžaluje, da jih niso povabili na dogodek. »Seveda se obnove veselimo. Ne prepozna pa se truda, ki smo ga v to smer vložili bodisi mi kot naši predhodniki pred nami,« je komentirala. Odprto ostaja še vprašanje njenega imena. Nekateri svetniki desnosredinske večine se zavzemajo, da bi cesto poimenovali po papežu Janezu Pavlu II.. Zahodnokraški rajonski svet pa meni, da najboljša rešitev ostajajo stara ledinska imena.