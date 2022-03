Oborožen s pištolo razpečeval mamila v Ljudskem vrtu

Karabinjerji so v Ljudskem vrtu pred časom prestregli 42-letnega romunskega državljana, ki je, oborožen s pištolo razpečeval mamila. Orožje je imel pri sebi, da bi preprečil dostop drugim razpečevalcem v priljubjeni mestni park, v katerega med drugim zahajajo številni otroci in mladostniki. Karabinjerji so ga prijeli, toda za njim so se nato izgubile sledi.

V preteklih dneh so moškega karabinjerji iz Nabrežine aretirali na linijskem avtobusu, s katerim se je vozil, ker se je njegov kombi pokvaril. Prepeljali so ga v tržaški zapor, kjer bo moral prestati eno leto, osem mesecev in 29 dni zaporne kazni.