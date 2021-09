Ko se je mesto včeraj šele prebujalo, je nekaj minut pred 8. uro streljanje, kakršnih smo jih bili doslej vajeni samo v filmih, prekinilo običajno sobotno rutino. Pred barom Carducci Caffè v Ulici Carducci 12 (nedaleč od križišča z Ulico sv. Frančiška) je v napadu obležalo sedem mož, ki je takrat srebalo kavo pri zunanjih mizicah. Neznanci, ki naj bi se pred bar pripeljali z dvema avtomobiloma, so se jih lotili z lesenimi palicami in železnimi drogi, naposled pa na dan potegnili še pištolo (ali morda pištoli), zaključili svojo načrtovano »kazensko misijo« ter zbežali. Koliko jih je dejansko bilo, tačas ne vemo, dva izmed njih je prometna policija že uro zatem dohitela pred Moščenicami oz. na izvozu za Tržič, na tamkajšnjem krožišču.

Vse kaže, da je šlo za srhljivo obračunavanje med sprtima skupinama gradbenih delavcev iz Kosova ali Albanije, ki si očitno močno stopata na prste zaradi gradbenih naročil. Obstaja namreč velika možnost, da so bili udeleženci današnjega streljanja protagonisti podobnega nasilnega pretepa, ki je izbruhnil 5. julija na Trgu Sansovino, po neuradnih vesteh pa naj bi bili taisti ravno tako vpleteni v podobno obračunavanje v neki vili pri Sv. Vidu preteklega 4. avgusta.

Da je bilo kot v najstrašnejšem filmu, je povedala zaposlena v sosednjem baru. Takrat je ravno stranki servirala kavo, ko je zaslišala kričanje in nato je skozi okno videla moškega, ki se je zgrudil na tla in drugega, ki ga je s stolom tolkel po hrbtu. Brez oklevanja je vtipkala številko 112 in poklicala na pomoč. Že res, da je šlo za obračunavanje med tolpama, vse skupaj pa bi se lahko končalo še bolj tragično, ko bi bile v streljanje vključene še druge, nedolžne osebe, mimoidoči na primer ali osebje bara, je dogodek komentiral tržaški javni tožilec Antonio De Nicolo, ki koordinira preiskave, ki jih tačas opravlja kriminalistična policija.