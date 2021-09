Od davišnjih ur poteka v Trstu obsežna policijska akcija, povezana z dogodki, ki so se pripetili 4. septembra, ko je zaradi obračunavanja med tolpama prišlo do streljanja v Ul. Carducci. Policisti opravljajo hišne preiskave in izvajajo aretacije.

Pri operaciji, ki jo vodi državno tožilstvo, sodeluje več kot 150 policistov. Več tujim državljanom, ki so bili vpleteni v krvavi dogodek, so že bila odvzeta dovoljenja za začasno bivanje.