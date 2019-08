Obsodili dvojico, ki je ugrabila Belokranjca in bežala do Bazovice

Na sodišču v Novem mestu je danes prišlo do sodnega epiloga primera ugrabitve in bega v Italijo, ki se je preteklega 8. maja letos končal pri Bazovici s prijetjem ugrabiteljev. Dva od teh, 18-letni alžirski in 25-letni maroški državljan, sta krivdo priznala in bila obsojena na leto in devet mesecev zapora, po prestani kazni pa ju bodo za pet let tudi izgnali iz države. Postopek zoper tretjega domnevnega ugrabitelja pa je sodišče izločilo, saj mora najprej preveriti njegovo dejansko starost. Domnevno 18-letni Alžirec je namreč na današnjem predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču v Novem mestu zatrdil, da je rojen februarja 2001, in naj bi bil torej mladoleten, medtem ko je po podatkih iz sodnega spisa in podatkih, ki jih je ob zaprosilu za azil povedal policiji, polnoleten.

Dva alžirska in maroški državljan so se znašli pred sodiščem zaradi ugrabitve 79-letnega Mirka Moravca, do katerega je prišlo 8. maja letos v vasi Mali Nerajec v Beli krajini. Takrat se je priletni Belokranjec mudil v vinogradu, ko sta se mu približala neznanca in ga sprva prosila za vodo. Nato mu je eden grozil z nožem, drugi pa potipal po žepih, kjer je imel ključe avta. V nadaljevanju sta ga trdno zvezala in spravila v prtljažnik njegovega avtomobila, s katerim so se potem kakih šest ur vozili proti Italiji. Ko so prispeli do vasi Prelože pri Lokvi, so ugrabitelji (le-ti naj bi bili sprva štiri, med potjo pa naj bi eden zapustil avtomobil) Moravca izpustili, obenem zapustili tudi avto in se peš odpravili proti italijanski meji. Prečkali so jo in prišli v Bazovico, kjer pa se je njihov beg tudi končal. Slovenska policija, ki jim je bila za petami tudi s pomočjo helikopterja, je namreč obvestila italijansko, ki je trojico prijela okoli 20. ure pri Bazovici.