Obsojena na deset let zapora, a dokazov še ni dovolj

»Za Loredano Crasso, nismo pričakovali oprostitve, smo pa zaprosili za sodno formulo, ki predvideva oprostitev zaradi pomanjkanja dokazov,« je povedal odvetnik Silvano Poli, potem ko se je sodnik Giorgio Nicoli danes popoldne izrekel in žensko, obtoženo za umor moža, obsodil na deset let zaporne kazni.

Vest o umoru je takrat, na velikonočno nedeljo leta 2018, pretresla Škedenj. 69-letna ženska je kaznivo dejanje priznala in opisala, kako sta se s 73-letnim možem, Fulviom Visintinom, kregala potem ko sta se vrnila z velikonočnega kosila pri sorodnikih. Med prepirom naj bi možu odtrgala kuhinjski nož iz rok in ga zabodla v prsi, ker se je počutila ogroženo.

Nekaj dni po umoru je sodnik Nicoli za Crassovo določil hišni pripor, nadaljevala pa se je preiskava.

Iz rezultatov ekspertiz in obdukcije naj bi ugotovili, ali je na velikonočno nedeljo šlo res za samoobrambo ali celo za samomor. Preiskave so namreč kasneje pokazale, da na ročaju kuhinjskega noža ni bilo DNK-ja obtoženke.

»Umor soproga se v Italiji kaznuje z dosmrtno zaporno kaznijo, ki se s skrajšanim postopkom spremeni v 21-letno zaporno kazen. Crassovi je sodnik priznal vse olajševalne okoliščine in jo obsodil na deset let. Zakaj se je tako odločil, bomo izvedeli čez tri mesece in s pritožbo stopili pred poroto,« je dodal Poli.