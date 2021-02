Obtoženi so bili absentizma, sodnik jih je oprostil

Sodnik tržaškega sodišča Massimo Tomassini je danes oprostil vseh 34 obtožencev, zaposlenih na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, ki so jim sodili zaradi goljufije v škodo italijanske države in ponarejanja javnih listin. Razsodil je, da kaznivega dejanja absentizma, ki so ga zaposlenim očitali, ni bilo.

Sojenje se je začelo po preiskavi finančne policije iz let 2010 in 2011, ki je budno spremljala obnašanje približno 40 zaposlenih na omenjenem zavodu. Policisti so jih v zasedi, tudi s pomočjo videoposnetkov, opazovali več kot 100 dni: kamere so ujele uslužbence, ki so zapuščali delovno mesto, ne da bi pred tem prijavili svoj odhod. Hodili so po nakupih ali drugih osebnih opravkih.