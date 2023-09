Oče in sin na skuterju lažje poškodovana

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči ob 23.30 posredovali v Istrski Ulici pri Svetem Jakobu, kjer sta se v krožišču pred supermarketom Despar s skuterjem ponesrečila oče in mladoletni sin. Oče je izgubil nadzor nad vozilom in sta padla. Obema so na kraju nudili prvo oskrbo, nato so očeta prepeljali v katinarsko bolnišnico, sina pa v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo. Oba so zaradi lažjih poškodb sprejeli z zeleno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci in policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.