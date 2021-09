Očeta do smrti večkrat zabodel

Silovit prepir med očetom in sinom v stanovanju v Ulici Stuparich 14 v Trstu se je včeraj tragično končal: mladenič naj bi nekaj pred 14. uro z nožem do smrti večkrat zabodel svojega očeta. Žrtev, 55-letni Ashraf Wadam, rojen v Egiptu, a že več let prebivajoč v Trstu, naj bi utrpel vsaj deset vbodov po hrbtu in trupu.

»Učil sem se v sobi, naposled je študij prekinilo glasno ropotanje, ki je prihajalo iz stanovanja nad menoj,« je povedal univerzitetni študent, ki živi v prvem nadstropju omenjenega poslopja.

Sosedje, ki so slišali kričanje dvojice v stanovanju v drugem nadstropju, so poklicali reševalce, ko pa so ti prispeli na kraj tragedije, je bil moški že mrtev. V stanovanje so vdrli policisti v neprebojnih jopičih in aretirali domnevnega morilca, starega 25 let. Presenetili so ga na kraju umora, fant naj ne bi poskušal pobegniti. Priča je potrdila, da je videla bosega mladeniča v kratkih hlačah, vklenjenega v lisice, ki so ga policisti strpali v avtomobil in odpeljali na policijsko postajo k Sveti Soboti.

Preiskavo vodi državna tožilka Federica Riolino, v prihodnjih dneh bo najverjetneje odredila obdukcijo na truplu 55-letnika.

Zbrali smo pričevanji ženske srednjih let, ki prebiva poleg stanovanja, v katerem je včeraj tekla kri ter mladeniča, sicer sodelavca pokojnika, ki je bil z njim zaposlen v pubu na barkovljanski obali.