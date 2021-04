Od Bazovice do Atacame za odkrivanje skrivnosti vesolja

OV čilski puščavi Atacama že od leta 1998 deluje VLT (Very large telescope), največji teleskop na svetu oziroma sklop štirih teleskopov, ki ga je na gori Paranal postavil Evropski južni observatorij (ESO). Premer njegovih leč znaša »samo« osem metrov. Stroj je luč ugledal pred triindvajsetimi leti, za tiste čase zelo napreden projekt pa je ESO, ki ga danes sestavlja šestnajst držav članic, odštel »zgolj« pol milijarde evrov. V njegovi notranjosti najdemo tudi spektrograf Espresso (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations), ki je predvsem namenjen preučevanju teles, ki krožijo okoli zunanjih zvezd, t.i. eksoplanetov.

Pri njegovi gradnji sta imela vse do leta 2018, ko je stroj prvič prejel svetlobo štirih teleskopov, vse prej kot obrobno vlogo astrofizik Paolo Di Marcantonio iz Nabrežine in tehnik Igor Coretti od Domja, ki že 23 oziroma 21 let delata v astronomskem observatoriju v Bazovici pri Trstu. Di Marcantonio je po končanem znanstvenem liceju Franceta Prešerna v Trstu diplomiral na fakulteti za fiziko in astrofiziko na tržaški univerzi, specializiral se je v študiju zvezd in eksoplanetov. Coretti pa je doštudiral na tehniškem zavodu Volta v Trstu in se je nato na podlagi razpisa zaposlil kot tehnik v bazovskem observatoriju.

Spektrograf Espresso pa naj ne bi bil dovolj natančen za študij spektra eksoplanetov, na katerih bi lahko obstajali pogoji za življenje. Za to so namreč potrebni še večji teleskopi, večji spektrometri in idealni pogoji za opazovanje neba. Odgovor na to potrebo predstavljajo Extremely large telescope, spektrometer Hires in gora Cerro Amazones v Čilu. »Tako veliki teleskopi, kakršen bo ELT (Extremely large telescope), za katerega je Evropski južni observatorij temeljni kamen postavil leta 2017, zahtevajo ogromne investicije. Posledično mora biti njihova lokacija idealna za opazovanje vesolja. Glavni faktorji, ki pogojujejo tako izbiro, pa so število jasnih noči, popolna tema, čim nižja vlaga, saj ta izničuje valovne dolžine svetlobe, stabilne politične razmere v državi in čim lažji dostop do lokacije,« je razložil Coretti in dodal, da je izbira naposled padla na goro Cerro Amazones, ki stoji nasproti gore Paranal, kjer domuje VLT.

Novi orjaški teleskop bo med drugim razpolagal tudi s spektrografom Hires (HIgh REsolution Sprectrograph). »V Trstu se že veliko let ukvarjamo s takimi napravami, pri Espressu smo imeli zelo pomembno vlogo. Projekt za Hires je naposled prevzela Italija, posledično so mi predlagali, da bi koordiniral projekt,« je razložil Paolo Di Marcantonio, ki je že med gradnjo Espressa pridobil potrebno znanje za vodenje tako zahtevnega projekta. »Paolo tega ne bo povedal, pa vendar: ESO mu zaupa, ker uživa v svoji znanstveni skupnosti zaradi dosedanjih dosežkov velik ugled,« je Igor Coretti pohvalil kolego.