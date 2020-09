Od Boljunca do Doline

Najprej pešci in kolesarji, po njih javni prevoz in šele nato avtomobili oziroma zasebna motorna vozila. V tem duhu se v občini Dolina snuje nov prometni načrt, ki na prvo mesto postavlja najbolj ranljive uporabnike cest in okolju prijazne oblike premikanja. V petek zvečer so v sklopu evropskega tedna mobilnosti pred gledališčem Franceta Prešerna v Boljuncu predstavili njegove temeljne smernice in vsebino tako imenovanega »biciplana«, to je načrta kolesarskega omrežja, ki omogoča koriščenje tozadevnih finančnih sredstev. Čez dva ali največ tri tedne se bodo začela dela za postavitev nove kolesarske steze, ki bo boljunsko kulturno središče povezovalo s športnim centrom Silvana Klabjana v Dolini.

»V zadnjih letih se vedno bolj zavedamo, da življenje na naših cestah in ulicah postaja čedalje bolj težavno in kompleksno. Zamislili smo si tako ambiciozni prometni načrt, ki nam bo omogočil splošno izboljšanje življenjske kakovosti. To pomeni znižanje hitrosti na cesti, rešitev težav na določenih križiščih, obnovo nekaterih poti in vzpostavitev novih povezav med vasmi,« je spomnil dolinski občinski odbornik za okolje in promet Davide Štokovac. Trenutno je v polnem teku začetna pripravljalna faza zbiranja podatkov, je podrobneje orisala Claudia Marcon iz tržaškega arhitekturnega biroja Stradivarie, ki je zmagal na razpisu in je oktobra lani sklenil pogodbo z občino. »Podatke uradnih raziskav bomo dopolnili z odzivom občanov. Ravnokar se zaključuje anketa, ki smo jo sestavili s ciljem, da bi razumeli navade domačinov in v katerih predelih se počutijo najmanj in najbolj varne. Doslej smo zbrali 153 zanesljivih odgovorov. Na različne strateške točke občinskega ozemlja smo poleg tega postavili dvanajst radarjev, s katerimi popisujemo položaj prometa,« je razložila.