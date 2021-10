Od Cezarja do Castra

V nedeljo, 31. oktobra, se bo začel niz zgodovinskih srečanj La presa del potere (Prevzem oblasti), ki jih prireja založba Laterza v sodelovanju z Občino Trst in medijskim partnerjem, časnikom Il Piccolo ter s prispevkom Fundacije CRTrieste. Zvrstilo se bo šest srečanj, ki bodo potekala v Verdijevem gledališču vse do 22. maja, in sicer ob nedeljah ob 11. uri. Rdeča nit srečanj, na katerih bodo spregovorili docenti zgodovine, bodo načini, s katerimi so določene osebe ali skupine prišle na oblast: z nasiljem ali s prepričevanjem, kot skupine ali s prevlado enega vodje, v imenu ideala ali družinske tradicije, v enem dnevu ali skozi leta.

Protagonisti srečanj bodo nesporni vladarji na najrazličnejših zemljepisnih legah – od Evrope do Latinske Amerike. 31. oktobra bo Laura Pepe predstavila Julija Cezarja, 14. novembra bo Alessandro Vanoli pripovedoval o Mehmedu II. in obleganju Carigrada leta 1453, s čimer se je končalo vzhodno rimsko cesarstvo. 23. januarja se bo Luigi Mascilli Migliorini poglobil v pustolovščine španskega konkvistadorja Hernana Cortésa, ki je osvojil Mehiko in uničil azteško cesarstvo. 6. marca bo slavni Luciano Canfora predstavil jakobinsko revolucijo, ki je Francijo rešila pred zunanjo agresijo in hkrati v njej vzpostavila teror, vse do državnega udara. 3. aprila bo na vrsti Alberto Mario Banti s pripovedovanjem o Giuseppeju Mazziniju in njegovih republikancih leta 1848. Loris Zanatta pa bo 22. maja predaval o vzponu Fidela Castra in kubanski revoluciji. Vstop je prost, udeležbo pa je treba predhodno potrditi na spletni strani www.laterza.it.