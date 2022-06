Od danes tudi pomorska povezava med Trstom in Gradežem

Od danes naprej bosta na voljo še dve pomorski povezavi, ki bosta dopolnili mednarodno povezavo na relaciji Trst - Lošinj, ki je začela obratovati v ponedeljek. Ladja Adriatica bo do konca avgusta plula na relaciji Trst - Gradež, Delfino verde pa bo do 7. septembra plul med Trstom in Sesljanom.

Pomorsko povezavo med Trstom in Gradežem, ki je v režiji dveh prevoznikov, in sicer TplSvg in Apt, so predstavili v ponedeljek popoldne ob prisotnosti lokalnih politikov, ki se nadejajo, da bi letos zabeležili še več potnikov kot lani, ko je na krov motornega čolna stopilo 22 tisoč strank. Motorni čoln bo iz Trsta proti Gradežu vozil trikrat na dan, izpred Pomola Audace bo štartal ob 8. in 13. uri ter ob 17.45. Vožnja do Gradeža bo trajala približno uro in pol, tam pa bo na voljo tudi pomorska povezava do Lignana. Iz Gradeža v Trst bo ladja odplula ob 10. uri ter ob 14.45 in 19.30. Na motorne čolne bodo potniki lahko vkrcali tudi kolesa.

Danes bo novo poletno sezono uvedel tudi kapitan Silvano Peric, ki je lani na motorni čoln Delfino verde vkrcal kar 50 tisoč potnikov. Z Nabrežja Sauro (ob Pomolu Bersaglieri) proti Sesljanu bo ladja peljala štirikrat na dan, in sicer ob 8. in 11. uri ter ob 14.30 in 17.30. Do končne postaje bodo potniki potrebovali uro in 20 minut.