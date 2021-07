Od Einsteina do Freuda: pojmovanje časa na maturi

Ko smo se pogovorili z Ines, se je dijakinja mudila v okolici Gardskega jezera, kjer je z družino uživala na počitnicah. Že daleč so bili dnevi učenja in nemirni trenutki pred maturo ... »Preden bi vstopila v razred pred komisijo, sem bila zelo stresirana. Razveselili so me sošolci, tako da sem se sprostila,« nam je povedala dijakinja, ki je zaključni izpit na Liceju Franceta Prešerna opravila z odliko. »Sploh si nisem pričakovala take ocene,« nam je zaupala.

O sebi nam je Ines povedala, da je tihega značaja. Ob zaključenem izpitu ni imela dobrega občutka, zdelo se ji je, da ni dobro spregovorila. »Profesorji so pa rekli, da se je zelo dobro izteklo.« Najprej je na izpitu predstavila svoj referat. V njem je obravnavala pojmovanje časa v fiziki, oz. v relativnostni teoriji Einsteina, in v filozofiji. Spregovorila je o teorijah Sv. Avguština, Nietzscheja, Kierkegaarda in tudi Freuda. Pri slovenščini je analizirala odlomek iz Kosmačeve novele Tantadruj, nato je prešla na predstavitev del slovenskih avtorjev Slavka Gruma in Alojza Rebule. Omenila je še kolonializem in suženjstvo v Ameriki 19. stoletja, pa tudi medkulturnost v športu.

Svoj nadaljnji študij bo dijakinja, ki prihaja iz Gročane, najverjetneje izpeljala v Trstu. Tu bi se rada vpisala na fakulteto inženirstva ali pa kemije. Med drugim upa, da se bo v prihodnosti še kdaj odpravila na študij v tujino. V četrtem razredu je namreč maturantka preživela šest mesecev na Norveškem in rada bi ponovila podobno izkušnjo. Najbolj jo sedaj priteguje Vzhodna Azija.

V primeru, da se bo Ines res vpisala na tržaško univerzo, bo na Glasbeni matici tudi nadaljevala študij klavirja. Z glasbo se maturantka ukvarja že devet let. Igrala je tudi košarko pri Poletu, a je s športom prenehala, ko je odpotovala na Norveško. Ob odličnem zaključku višje srednje šole se Ines počuti zelo veselo. Najbolj ji bosta ostala v spominu prijetno vzdušje in doživetja v razredu, pa tudi sošolci in profesorji, ki so to omogočili in jo vse do konca spremljali na šolski poti. »Dosti sem se učila in vem, da sem se na izpitu potrudila. Vse sem naredila, kar je bilo v mojih močeh,« je rekla.