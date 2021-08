Od Fernetičev do Sežane zaenkrat le po avtocesti

Priključek Fernetiči, se pravi cesto, po kateri je na začetku kraškega avtocestnega odseka Fernetiči-Gabrk takoj po mejnem prehodu pri Fernetičih mogoče peljati proti Sežani in je zdaj zaprt zaradi prenavljanja oz. preplastitve cestišča, bodo zopet odprli za promet v ponedeljek, 23. avgusta, medtem pa ne obstaja noben obvoz, ki ne bi predvideval vožnje po avtocesti do priključka Sežana zahod in posledično tudi obvezne vinjete, kar pomeni, da tisti, ki so obrnili do bližnjega avtocestnega počivališča in se od tam po poti, ki je namenjena zaposlenim, priključili na cesto za Sežano, niso ravnali prav. To izhaja iz odgovora Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) na novinarsko vprašanje izpred nekaj dni.

Kot znano, na odseku kraške avtoceste A4 med Fernetiči in Gabrkom že nekaj časa potekajo dela za preplastitev cestišča, zato je prometni režim spremenjen. Priključek Fernetiči, se pravi cesta, ki dejansko od mejnega prehoda neposredno, že na začetku avtoceste oz. tik preden se na le-to vključijo, voznike preusmeri proti Sežani, je trenutno zaprt, kakor tudi polovica avtoceste: promet je speljan dvosmerno skozi drugo polovico, pri čemer je urejen odcep do počivališča, drugače pa mora tisti, ki želi v Sežano, voziti po avtocesti do najbližjega priključka Sežana zahod, za kar je seveda potrebna vinjeta. Domnevnega obvoza čez bližnje počivališče Fernetiči jug in po poti, ki je drugače namenjena zaposlenim, pa ni, pojasnjuje Marjan Koler iz DARS-ovega urada za komuniciranje. Možnost nakupa vinjete je tako na mejnem platoju kot na počivališču Fernetiči jug.

Označitev obvoza je urejena skladno s Pravilnikom o zaporah na cestah, opozarjajo pri DARS-u, kjer dodajajo, da je urejeno vodenje do bencinskega servisa OMV preko priključka Sežana zahod na priključku Fernetiči, pri čemer pa je danes in jutri (18. in 19. avgusta) del tega priključka od rondoja do bencinskega servisa zaprt zaradi obnove.

Zakaj pa obnavljanje cestišča ravno v tem času? V času poletja je manj tovornih vozil, kar ugodno vpliva v pretočnost prometa, so zapisali pri DARS-u.