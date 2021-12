Od januarja vpisovanje v dopolnilno šolsko službo

Z novim letom se bo začelo tudi novo poglavje dopolnilne šolske službe SIS, ki jo tržaška občina ponuja osnovnošolskim otrokom in najstnikom nižjih srednjih šol. Vpisovanje za šolsko leto 2022-2023 bo potekalo od 4. do 28. januarja. V slovenščini je služba na voljo le za šentjakobsko osnovno šolo Josipa Ribičiča, za katero bodo pošolske dejavnosti potekale v rekreacijskem središču Pitteri v Ul. san Marco.

Gre za pisano ponudbo, ki vključuje sprejemanje otrok pred začetkom pouka, kosilo, pomoč pri nalogah, športne, glasbene, gledališke in druge aktivnosti ter skupno igranje. Z njimi želijo v prostem času skrbeti za dobro počutje otrok in mladih ter spodbujati njihovo samostojnost. Občinska odbornica za vzgojo in družino Nicole Matteoni, ki je pred nedavnim prevzela štafetno palico od Angele Brandi, je v sporočilu za medije povzela, da so v občinskem odboru ponosni na to službo in nameravajo z njo vztrajati.

Stroške bodo izračunali na osnovi potrdila ISEE: če je ta pod mejo 55.000 evrov, je služba brezplačna. Predvideni pa so tudi popusti za družine z več otroki. Starši lahko prošnjo izpolnijo izključno na spletni strani triestescuolaonline.it. Za morebitna vprašanja in informacije pa se lahko zglasijo v pisarni urada za šolstvo v Ul. Teatro Romano 7/f. Odprt bo od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob ponedeljkih in sredah tudi med 14. in 16. uro. Telefonska številka je 040 6758869, naslov elektronske pošte educazione@comune.trieste.it.