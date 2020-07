Od jezikov do medicine

Od ljubezni do jezikov do želje, da bi postala zdravnica: tako bi lahko v nekaj besedah strnili pogovor z Giorgio Sinigoi, Nabrežinko, ki je z odliko zaključila jezikovno smer na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna. »Pred ustnim izpitom sem imela nekaj treme, a so me profesorji kmalu pomirili,« je priznala Giorgia, ki je ciljala na visoko oceno, saj se namerava vpisati na univerzo z omejenim številom vpisov, in naposled domov odnesla odliko.

V svoji uvodni temi, ki je imela za izhodišče žensko v angleški in ruski literaturi, se je osredotočila na zgodbi ruske pesnice Ane Ahmatove in angleške pisateljice Virginie Woolf: »Umetnici sta živeli v istem obdobju: prva je ustvarjala v obdobju stalinistične diktature, druga pa je delovala v bolj angažiranem okolju, v okviru skupine Bloomsbery, kar se seveda pozna tudi v njunem ustvarjanju.« V drugem delu izpita so Giorgi dodelili fotografijo pisatelja Prima Levija, pri čemer mlada odličnjakinja ni imela težav z navezavo na ostale maturitetne predmete: »Spregovorila sem tudi o potovanju z vlakom spomina, s katerim sem obiskala koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau. Sama izkušnja pa mi je dala razumeti v kolikšnem obsegu in na kakšen način so potekale tiste grozote. Mnogokrat se nam zdijo ti dogodki izredno oddaljeni, a sem se na Poljskem sama prepričala, da nam je tista preteklost zelo blizu, da vpliva na sedanjost in prihodnost.«