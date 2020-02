Postni niz srečanj Katedre svetega Justa se letos začenja pod velikim vprašajem, ki ga – hočeš nočeš – narekujejo ukrepi za preprečitev širjenja koronavirusa. Srečanja, ki jih prireja tržaška škofija naj bi se začela namreč prihodnjo sredo, 4. marca, in se nadaljevala vsako sredo vse do 25. marca, šele v ponedeljek pa bo znano, ali bodo preventivne ukrepe, ki jih predvideva ministrsko-deželna odredba, preklicali in bodo srečanja lahko stekla nemoteno, ali pa jih bo treba premakniti na drugi datum.

Da so v božjih rokah in da upajo, da se bo vse izšlo na najboljši način, je ugotavljal tržaški nadškof Giampaolo Crepaldi, ki je z vikarjem za kulturo Ettorejem Malnatijem predstavil niz štirih postnih srečanj z naslovom Di Cristo, non del mondo (Od Kristusa, ne pa od sveta), ki bodo potekala v stolnici sv. Justa vsakič ob 20.30.

Prvo srečanje (4. marca) z naslovom Kristus luč sveta bo tako kot vsako leto glasbenega značaja - oblikoval ga bo tržaški zbor Cappella Civica pod vodstvom maestra Roberta Brisotta.