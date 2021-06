Od novega direktorja zahtevajo odpoved

Združenje sorodnikov duševnih bolnikov A.Fa.So.P. NoiInsieme zahteva, naj se novi direktor centra za duševno zdravje v Barkovljah, psihiater Pierfranco Trincas iz Cagliarija, odpove funkciji.

Člani so se v preteklih dneh večkrat srečali z generalnim direktorjem zdravstvenega podjetja Asugi Antoniom Poggiano, a srečanje ni obrodilo zaželenih sadov. Zato so se odločili za javni poziv in medijem poslali odprto pismo, v katerem zahtevajo odstop Pierfranca Trincasa.

Podjetje Asugi je Trincasa imenovalo na podlagi javnega razpisa. Združenje pa je skrbno pregledalo življenjepis sardinskega psihiatra in je mnenja, da bi svoje delo bolje opravljal v Cagliariju, kjer že vodi center za duševno zdravje. »Trsta in oblik delovanja, katerim barkovljanski center sledi, ne poznate, saj niste nikoli delali v njem in po našem mnenju bi vaš nastop v vlogi direktorja prekinil dragoceno ravnovesje centra. Zato vas prosimo, naj se z odpovedjo odrečete funkciji.

Javno pismo podpisuje sto oskrbovancev in sorodnikov.