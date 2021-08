Od pesniškega srečanja do maše s škofom in filma

Po prisilnem premoru v lanskem avgustu bo letos spet zaživel pesniški sprehod pod Repentabrom. Že tradicionalni dogodek ob velikem šmarnu bo letos jubilejni, deseti po vrsti. Potekal bo po slikoviti Pesniški poti, ki jo je Občina Repentabor odprla leta 2011 na delčku stare ceste med zaselkoma Col in Tabor, prav pod starodavno utrdbo. Na njej, v zatišnem pobočju, stojijo doprsni kipi Srečka Kosovela, Umberta Sabe in Iga Grudna, ki jih je ustvaril Klavdij Palčič: kot spomenik zelenju, kamnu in umetniški besedi.

Zbirno mesto pri Gostilni Furlan na Poklonu v soboto, 14. avgusta, ob 17.45. Dogodek prirejata Občina Repentabor in Skupina/Gruppo 85 iz Trsta v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev iz Ljubljane in Kulturnim društvom Naš dom v Repnu. Sprevodniki na Pesniški poti bodo tudi tokrat tržaški književniki Roberto Dedenaro, Marko Kravos in Vilma Purič. Ponovno bo na kilometer dolgem sprehodu mogoče prisluhniti trem sodobnim glasovom, ki soustvarjajo človeško vez z okoljem, obenem pa povezujejo kulturna izročila in jezike v obmejnem prostoru: v kar najbolj prvobitnih, tudi narečnih izrazih in v spevni obliki. Ob svojih stopicah in verzih se bodo sprehodili Ivo Svetina, Loredana Bogliun in David Bandelj. Z nekaj pesmimi jih bo pospremil domači zbor Kraški dom, ki ga vodi Vesna Guštin. Na prireditvi bo slišati še Miho Obita z italijanskim prevodom Srečka Kosovela in Alberta Nocerina, pesnika in pobudnika pesniških sprehodov po Genovi.

Na veliki šmaren pa Občina Repentabor ob 10. uri vabi k tradicionalni maši, ki jo bo na Tabru daroval tržaški škof Giampaolo Crepaldi. V ponedeljek, 16.avgusta, pa bodo ob 21. uri predstavili kratkometražni film Il profumo di Augusto (Avgustov vonj) o hudourniku, lastovki podobnemu ptiču, ki je letel od Rima do Repentabra. Režijo podpisuje Luciano Andreutti.