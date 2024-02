Od podjetnika zahtevali 50.000 evrov in mu grozili s smrtjo

Karabinjerji so aretirali dva moška, izsiljevalca in posrednika, ki sta grozila gradbenemu podjetniku. Od lastnika podjetja, ki ima dvajset uslužbencev in več gradbišč v Trstu, je posrednik zahteval 50.000 evrov. Dejal mu je, da zastopa nevarno kriminalno združbo in mu svetoval, naj izroči denar, kajti da so ga poslali nevarni kriminalci. Podjetnik, žrtev izsiljevanj, je prejel na mobilnik več grozilnih sporočil, v katerih so bile med drugim fotografije njegovih svojcev in tudi fotografija molotovke. Prispeli so z več telefonskih številk, tudi tujih, pri čemer ga je močno zaskrbelo in je dogodek prijavil karabinjerjem. Slednji so pod vodstvom državnega tožilca začeli preiskavo, med katero so uporabili tudi prisluškovalna sredstva. Pri izročitvi denarja so ubrali strategijo zavlačevanja, da bi podrobneje ugotovili utemeljenost groženj. Podjetnik se je tako s posrednikom domenil za nižjo vsoto, na kar je tolpa pristala, še naprej pa so mu grozili s smrtjo in smrtjo družinskih članov. Nazadnje sta se domenila za izročitev 23.000 evrov. Podjetnik je v akciji, ki so jo karabinjerji načrtovali z državnim tožilstvom, prinesel gotovino na kraj, o katerem sta se s dogovorila s posrednikom, in mu jo izročil v dobro vidnem zaboju. Karabinjerji so ju obkolili, pri čemer so kriminalca prijeli. Prepeljali so ga na poveljstvo, kjer so v njegovem mobilniku odkrili več sporočil, ki ju je izmenjaval s pajdašem. Kmalu so tako izsledili še izsiljevalca, ki je medtem večkrat klical podjetnika, da bi se seznanil s potekom dogovorjene operacije. Karabinjerji so tudi njega kmalu izsledili. Oba, izsiljevalca in posrednika, so aretirali in prepeljali v tržaški zapor. Preiskavo še nadaljujejo, da bi preverili morebitno vpletenost drugih kriminalcev.