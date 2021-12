Od sobote znova odprt cepilni center na četrtem pomolu

Cepilni center na četrtem pomolu, v poslopju, ki ga upravlja družba Terminal passeggeri, bodo jutri, v soboto, 18. decembra, spet odprli, sporoča zdravsteno podjetje Asugi. Jutri bodo v njem cepili izključno otroke od 5. do 11. leta starosti pod nadzorom osebja pediatrične klinike Burlo Garofolo.

Ob odprtju cepilnega centra bodo tudi ponovno vzpostavili avtobusno povezavo. Avtobus št. 81 bo od ponedeljka povezoval Borzni trg s Starim pristaniščem.

V cepilnem centru na četrtem pomolu, so uredili deset cepilnih mest, na katerih lahko dnevno cepijo do 1100 ljudi. V njem so vse informativne table dvojezične v italijanščini in slovenščini.