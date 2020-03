Od starih likalnikov do držal za knjige

Kjer večina vidi le staro šaro za odpad, ustvarjalni posamezniki zagledajo možnost za iznajdljivo ponovno uporabo odsluženih predmetov oziroma materialov. Ob današnjem svetovnem dnevu recikliranja smo se pri neprofitnem združenju Oltre quella sedia in socialni krojačnici Lister pozanimali, kaj se vsega lahko zgodi, ko se kreativno obarvana skrb do okolja sreča s pozornostjo do družbeno šibkejših.

Kdor je med ekološkimi sobotami v zbirne centre komunalnega podjetja AcegasApsAmga kdaj že odnesel oguljeni kavč, obrabljeno žimnico, podrto mizo ali druge kosovne odpadke, je že gotovo opazil postojanko združenja Oltre quella sedia.

To skrbi za 33 oseb z lažjimi intelektualnimi ovirami, starih od 14. do 60 let, ki jim prostovoljci najraje pravijo kar protagonisti, da bi jih ovrednotili onkraj ustaljenih družbenih kalupov. Pot do ovrednotenja potenciala posameznikov in krepitve njihove samostojnosti so pred šestnajstimi leti začeli s pomočjo gledališča, kateremu so se s časom dodale še druge dejavnosti. Med njimi posebno izstopa projekt RiCREAzione, v sklopu katerega vdihnejo novo življenje celi vrsti odrabljenih predmetov.