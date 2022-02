Od torka rezervacije za cepivo Novavax

Od torka, 1. marca, se bo od 12. ure dalje v Furlaniji - Julijski krajini možno naročiti za cepljenje proti covidu-19 s cepivom Novavax. Cepljenje bodo pričeli 3. marca v vseh cepilnih centrih v deželi, je sporočil podpredsednik dežele, odgovoren za zdravstvo, Riccardo Riccardi.

Cepivo, ki ga je 22. decembra odobrila Aifa, lahko prejmejo vsi starejši od 18 let samo za primarni cikel, z njim se lahko tako cepijo samo tisti, ki še niso prejeli nobenega cepiva proti covidu-19. Cepivo bodo vbrizgali intramuskularno v dveh odmerkih, časovni razmik med njima pa je tri tedne oz. 21 dni.

Jutri bo v našo deželo prispelo 20 tisoč odmerkov tega cepiva. Cepljenje je mogoče rezervirati v lekarnah oz. na enotnih točkah za naročanje (Cup), preko spletne aplikacije ali telefonske številke 0434 223522 od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro ter ob sobotah med 8. in 17. uro.

Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 12.303 testov na novi koronavirus in tako odkrili 637 novih okužb, kar predstavlja 5,17-odstotni delež. V bolnišnicah se zdravi še 13 bolnikov na intenzivni negi (-2) in 215 pacientov na navadnih oddelkih (-35). Umrlo je še šest ljudi okuženih s koronavirusom.