Oddolžitev očetu kardiologije in podjetniku, ki je vlagal v znanost

Take slovesnosti Cameriniju ne bi bile všeč, saj bi bil v zadregi, je pred tablo na pročelju centra ugotavljal predstojnik kardiološkega oddelka Gianfranco Sinagra. »Bil je velika osebnost ravno zaradi svoje preprostosti, nevsiljivosti in milega, a pokončnega značaja. Velik del svojega življenja je posvetil svojemu delu, študiju in raziskovanju,« ga je srčno pohvalil in dodal, da je spodbujal povezovanje z občani, krajevnimi združenji in ustanovami. »Naučil nas je pravičnosti, poštenosti in spoštovanja do bolnikov, predvsem pa pomena ekipnega dela. Vsak dan se je treba nekaj novega naučiti, graditi in dopolnjevati svoje znanje, je ponavljal.« Verjel je v integracijo oz. v deljenje znanja, kar presega vsakršno opredeljevanje ali delitev po razredih ali funkcijah in bil je zagovornik dialoga. »Ker nikakor ne gre zasledovati individualnih dosežkov, je bil prepričan, pač pa stopati je treba po enotni poti v korist potrebam bolnikov.« Pa še to je povedal Sinagra, da je Camerini pri svojih sodelavcih cenil radovednost in postavljanje v dvom – edino to je gonilo raziskovalnega dela in znanja. Podjetna žilica je Rovisa povzdignila med uspešne podjetnike, ni pa samoumevno, da je to svojo »srečo« dobrohotno in nesebično želel deliti z mestom, ki mu je veliko dalo – za rast in razvoj, je dejal.

»Gre za oddolžitev “očetu” katinarske kardiologije, na katerega smo posebno ponosni, in za zahvalo podjetniku, ki je vlagal v znanost,« je pred tablo dejal generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana.