Finančni stražniki so tržaškemu oderuhu zasegli 600.000 evrov. Temeljito preiskavo je vodilo državno tožilstvo. Finančni stražniki so ugotovili, da je moški živel z nadpovprečnim standardom povečini z denarjem iz nezakonitih poslov.

Moškemu, ki je bil med letoma 1999 in 2010 dokončno obsojen zaradi oderuštva, so finančni stražniki prišli na sled, ker so ugotovili neskladnost med prijavljenimi dohodki in njegovim dejanskim premoženjem. Zavarovalne police, tekoče račune in hranilne knjižice, s katerimi je upravljal, pa je, zato da bi izbrisal sledi, fiktivno naslovil na sina.