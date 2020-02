Odgovarjajo na absurdna vprašanja

Ker se je število klicev na različne telefonske linije zaradi koronavirusa v zadnjih dneh drastično povečalo, smo tudi mi poklicali eno od številk in preverili, kako učinkoviti so operaterji v teh izrednih razmerah. Čeprav obstajajo različne številke, na katerih odgovarjajo na vprašanja o koronavirusu, smo mi poklicali kar številko za klic v sili 112.

Regijski center za obveščanje v Palmanovi, ki zagotavlja učinkovito službo za nudenje pomoči v primeru naravne ali druge nesreče, je naš klic obravnaval kot vsak klic v sili.

Ko smo zaskrbljeno vprašali, kako ravnati v primeru povišane telesne temperature, ob tem pa dodali, da smo se pred dnevi mudili v Milanu, nas je operater vezal na drugo številko.

Odgovorila je prijazna zdravnica, ki je podrobno prisluhnila in na miren način razložila, da Milan ne spada v rdečo cono in da zato niso potrebni nadaljnji ukrepi. Kaj pa test na koranvirus? »Ne, ker opisani simptomi spominjajo bolj na običajen prehlad kot pa na koronavirus,« je v pomirjujočem tonu odgovorila zdravnica in pri tem dodala, da ni potrebna prav nobena karantena, saj ta pride v poštev samo v kolikor pacient prihaja iz mest, za katere velja izolacija.

Ker nas je odgovor zadovoljil le delno, smo vztrajali z vprašanji. Ki pa zdravnice na drugi strani telefonske linije sploh niso vznemirjala. Prav na vsa je prijazno odgovorila, ob tem še dodala, da so vsa vprašanja na mestu, še posebej potem, ko ure in ure odgovarja na najbolj absurdna vprašanja, ki jih je kdajkoli slišala. Na koncu pa še pristavila, da je treba v celotni zadevi razmišljati trezno in logično, in da vsake vročine nikakor ne smemo povezovati s koronavirusom. S tem nasvetom se je pogovor zaključil.

Na podlagi naše izkušnje lahko rečemo, da je regijski center za klic v sili v Palmanovi ravnal profesionalno.

Seveda je veliko odvisno tudi od tega, kakšnega sogovornika dobiš. Nekateri so pač bolj prijazni, drugi manj. Prav to človekovo lastnost bi morali upoštevati tisti, ki so v preteklih dneh na različnih družbenih omrežji ostro kritizirali tako številko za klic v sili 112 kot tudi druge brezplačne številke, ki so jih aktivirali zaradi izrednih razmer.