Tržaški finančni stražniki so v sodelovanju s finančno policijo v okviru preiskave, ki jo vodi državno tožilstvo, odkrili mednarodni nezakoniti promet z nevarnimi odpadki - odpadlimi katalizatorji med Trstom in nekaterimi vzhodnimi evropskimi državami. Osem ljudi so prijavili sodstvu. Hkrati so odkrili davčno utajo v višini 2,5 milijona evrov in valutarne kršitve v višini 3 milijonov evrov.

Tolpa je imela sedež v Trstu, delovala pa je tudi v nekaterih vzhodnoevropskih državah. Idejni vodja kriminalne združbe je 40-letni srbski državljan z večletnim bivališčem v Trstu. Sile javnega reda so mu prišle na sled, ker je kljub nizkim prijavljenim dohodkom živel z nadpovprečno visokimi standardi.

Iz vzhodnoevropskih držav je nezakonito dobival velike količine (skupaj več ton) odpadlih katalizatorjev, namenjenih odstranitvi. V posel je poleg lastnega podjetja vključil več drugih italijanskih in tujih podjetij, ki so bila, prav tako kot njegovo osebno podjetje, brez ustreznih dovoljenj za tovrstne odpadke. Moški je po zaprtju svojega osebnega podjetja ustanovil družbo s sedežem v Bolgariji, ki je opravljala omenjene nezakonite posle v Italiji. Odpadle katalizatorje je oddajal po ugodnih pogojih italijanskim podjetjem, slednja pa so mu pri nezakonitem poslu nudila tudi finančno in logistično pomoč ter spodbujala njegovo delovanje.