Odločno novim izzivom naproti

Ko si zada nek cilj, ga Nicolas Krizman tudi doseže. Dijak je na oddelku uporabnih znanosti liceja Franceta Prešerna ravnokar maturiral s stotico. V to, da mu bo uspelo, pa je bil prepričan že z vsega začetka. »Bil sem zelo odločen, tako da sem se zelo potrudil,« je dejal.

Tudi profesorji so bili že pred začetkom izpitnega obdobja prepričani, da bo dijak kos nalogam. Spodbujali so ga in mu pravili, da bo zagotovo prinesel domov odlično oceno. Maturanta je pred zaključnim pogovorom malce vrglo iz tira le, ko je izvedel, da bo na vrsti med prvimi: »Že med prvo pisno nalogo so nam profesorji povedali, kdaj bomo imeli ustni izpit. To je bilo na torek, v soboto pa sem imel že spraševanje.«