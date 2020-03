»Odnesemo jim tudi smeti«

Tok tok. Kdo je? Hrana, zdravila in drugi nujni nakupi za starejše občane in socialno ranljivejše posameznike, ki v obdobju izrednih ukrepov proti širjenju koronavirusa ne morejo računati na pomoč bližnjih družinskih članov. Močna solidarnostna mreža, razpredena po celotnem Apeninskem polotoku je zaživela tudi na Tržaškem, kjer posamezne občinske uprave v sodelovanju s civilno zaščito in ostalimi krajevnimi združenji stojijo ob strani najšibkejšim.

V Trstu, pa tudi okoliških vaseh so se včeraj pred supermarketi in lekarnami vrste ljudi kar kopičile. Dolge kače, v katerih so osebe čakale z varnostno razdaljo vsaj enega metra, so postale povsem običajen prizor v teh dneh izrednih zdravstvenih razmer. Med njimi smo lahko opazili tudi številne prostovoljce, ki so nakupovalne torbe nato znosili do posameznih stanovanjskih blokov in hiš starejših posameznikov. Solidarnost ima te dni tudi obraz Francesca Pesceja, mladega duhovnika župnije Žalostne matere božje pri Valmauri in več kot petdesetih mladih in posameznikov različnih starosti. »Z delom smo v dogovoru z Občino Trst začeli danes in smo že isto jutro dobili pravi plaz telefonskih klicev. V prvih pičlih nekaj urah smo se odpravili do desetih posameznikov s pravkar nakupljenimi zdravili in hrano. Mnogim odnesemo tudi smeti. Dogovorili pa smo se še za cel naslednji teden, ko bomo nekatere spremili v bolnico na zdravniške preglede ali krvne izvide," je dejal energični Pesce.

Pozornost do starejših od 70. leta in šibkejših je na višku tudi v vseh tržaških okoliških občinah. Po Krasu in Bregu med drugim mimo vozijo tudi vozila civilne zaščite, ki občane pozivajo, naj ostanejo razen predvidenih izjem doma. Sporočilo je v vaseh donelo tudi v slovenskem jeziku.