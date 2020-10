Odnesla je smeti in padla v globino 15 metrov

Pozno sinoči je odnesla smeti iz hiše v Ul. Cedassamare, ko jo je na vrtu verjetno obšla slabost in je padla v globino 15 metrov. Zgodilo se je v Trstu, žrtev padca, 78-letna upokojenka, pa se bo morala zahvaliti sosedom in karabinjerjem, da so jo našli in da se je, kljub vsemu, zgodba zaključila brez najhujših posledic.

Sosedje so sinoči okrog 23.50 opazili hišo z odprtimi glavnimi vrati in prižganimi lučmi, kar se jim je zazdelo sumljivo, zato so sprožili alarm. Prihiteli so karabinjerji iz Miramara, ki vanjo vstopili. V njej je bilo vse v redu, toda 78-letne lastnice niso našli. V večji temi so zato preiskali vrt, ko so na dnu 15 metrov globoke doline zagledali lastnico. Eden od karabinjerjev jo je z veliko težavo dosegel in jo pokril z odejo. Medtem so prihiteli reševalci službe 118 in gasilci, ki so ponesrečeno žensko prenesli iz doline, reševalci pa so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela številne poškodbe, toda ni v življenjski nevarnosti. Na kraju so bili tudi karabinjerji iz Nabrežine.