Odpadke s tovornjakom odvažal na Kras in v mesto

Lokalni policisti so v minulih dneh zaključili preiskavo, ki jo je vodilo tržaško državno tožilstvo, o večkratnih primerih nezakonitega odlaganja odpadkov na Krasu in v Trstu. Po številnih zbranih dokazih so ugotovili, da je storilec Tržačan, ki razpolaga z večjim tovornjakom. Svojo nezakonito dejavnost je opravljal samostojno, ne da bi imel specializirano podjetje in brez vpisa v državni seznam okoljskih operaterjev. Podjetja in zasebniki so mu naročali odvoz raznovrstnih odpadkov, od ogromnih količin smeti, do železa in lesa. Odvažal jih je v večernih urah in jih odlagal na prosto ter v smetnjake na Krasu in po mestu. Odlagal jih je celo na druge tovornjake nevednih lastnikov.

Velike količine odpadkov je med drugim odložil na kraškem območju, pri čemer so ga lokalni policisti izsledili in so divje odlagališče na njegove stroške počistili. Odvažal je med drugim tudi odpadke ob praznjenju neke stanovanjske hiše, večkrat jih je odložil v mestne smetnjake, pri čemer jih je povsem zapolnil. Med njimi so bili tudi nevarni odpadki, kot so denimo barvila, olja, motorji, katranske prevleke in večji odpadki iz lesa in železa ter drugih materialov.

Lokalni policisti so moškega vseskozi opazovali in nadzorovali ter nato prestregli. Odpadke je na račun storilca odstranila družba AcegasApsAmga. Lokalni policisti so zasegli tovornjak in ovadili tudi naročnike odvoza. Zasegli pa so med drugim tudi stanovanjsko hišo, iz katere je moški odpeljal velike količine odpadkov.