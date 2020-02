Odpadno jedilno olje ne sodi v školjko

Občina Devin-Nabrežina in podjetje Isontina Ambiente, ki v občini odvaža odpadke, sporočata, da sta že pred nekaj dnevi v središču Sesljana na urejeni površini namestila rumeni ulični zbiralnik za odpadno jedilno olje, da bi občanom omogočili lažje oddajanje odpadnih olj in povečali njihovo ozaveščenost o tovrstnih odpadkih. V kratkem naj bi podobne zbiralnike postavili še v Devinu, Nabrežini in Ribiškem naselju. Devinsko-nabrežinska županja Daniela Palotta in domači odbornik za okolje Massimo Romita sta potrdila, da gre za postopno doseganje cilja, ki ga je občinska uprava zasleduje od svoje umestitve - se pravi zaščite domačega morja in okolja. Za to pa je ob konkretnih dejanjih bistveno sodelovanje ljudi.

Ravno občani so izrazili potrebo po ustreznih zbiralnikih za odpadno olje, ki nastaja v vsakem gospodinjstvu ob kuhanju. Sicer še vedno drži, da ga lahko vsak zbira v posodah na domu in nato odnese do zbirnega centra za ločene odpadke, Občina pa je domačinom prišla naproti in se odločila za nabavo štirih večjih zbiralnikov, ki lahko sprejmejo do 200 litrov odpadnega jedilnega olja.