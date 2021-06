Odprli novo kavarno Illycaffè

Družba Illycaffè je danes odprla svojo drugo kavarno v domačem Trstu (prvo je leta 2011 v Ul. delle Torri), in sicer v zgodovinski palači iz rdečih opek Berlam v Ulici Rossini 2. Na 305 kvadratnih metrih površine, ki se razprostirajo v prvem nadstropju in na zunanjih prostorih pred palačo, bo kavarna vabila krajane in obiskovalce na pavzo s čudovitim pogledom na tržaški kanal oz. na mestno nabrežje.

Pomembna preteklost in sodoben pridih se v lično urejenem lokalu danes idealno spajata. Illyju značilen koncept dobrega in lepega se kaže v elegantnem oblikovanju interjerjev z umetniškimi vložki kot je na primer mozaik, ki prikazuje prvi logotip podjetja Illy, ki ga je leta 1934 oblikoval grafični oblikovalec Xanti Schawinsky, ali lestenec iz skodelic, ki so jih podpisali veliki mojstri sodobne umetnosti.

Nova kavarna Illy ponuja obiskovalcem bogato in raznoliko ponudbo, zasnovano za vsak trenutek dneva: od zgodnjih jutranjih ur je mogoče okusiti odlično domačo kavico ob slaščici, med odmorom za kosilo je na voljo izvirna ponudba raznolikih solat in nekaj jedi, zvečer pa so zunanji prostori idealni za sprostitev ob aperitivu.