Danes popoldne so dan pred napovedanim datumom v okviru obnovitvenih del na Trgu Libertà ponovno odprli za promet vozni pas med trgom in Korzom Cavour. Občinska uprava pojasnjuje, da so se dela za postavitev podzemnih cevi v bližini dvorane Tripcovich zaključila, predčasno pa so začeli asfaltirati cestišče ter obnoviti talno signalizacija, tako da tega odseka ne bo treba zapreti za promet čez nekaj tednov.