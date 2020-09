Odšel je Paolo Milič

Preteklega 29. junija je obhajal častitljiv življenjski jubilej – 90. rojstni dan – od danes pa ga ni več med nami. Na Opčinah in Krasu se je namreč razširila žalostna vest, da je danes dopoldne v bolnišnici na Katinari umrl gospodarstvenik in družbeni delavec Paolo Milič, predsednik openskega Odbora za ločeno upravljanje jusarskega premoženja in nekdanji predsednik upravnega odbora Zadružne kraške banke.

Čeprav ni bil rojen Openc – luč sveta je namreč zagledal 29. junija 1930 v Briščikih – je Paolo Milič veljal za pravo opensko institucijo, saj je glavnino svojega življenja posvetil ravno razvoju in dobrobiti te kraške vasi. Na gospodarskem področju je nedvomno pustil neizbrisno sled z delovanjem v takratni Hranilnici in posojilnici na Opčinah. Pod njegovim vodstvom je denarni zavod doživel velik razvoj in spremembe. Zelo je bil dejaven tudi v drugih organizacijah naše skupnosti.