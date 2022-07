Odšel je pisatelj Corrado Premuda

V tržaških kulturnih krogih je včeraj zgodaj popoldne odjeknila vest, da je nenadoma odšel pisatelj, avtor gledaliških del in sodelavec kulturne priloge dnevnika Il Piccolo Corrado Premuda.

Star je bil 48 let. Še preteklo sredo je na terasi muzeja Revoltella predstavljal knjigo prijatelja, malo pred tem se je mudil v Cagliariju, kjer so uprizorili njegovo predstavo o slikarki Leonor Fini, ki ga je popolnoma očarala in se ji je prizadevno posvečal. Poučeval je italijanščino na poklicni šoli Ial in vodil tečaje ustvarjalnega pisanja. Napisal je več knjig, zadnja na seznamu je Trieste senza bora, ki je izšla julija lani. V njej opisuje zgodbo treh umetnikov v prelomnem trenutku življenja, literarno dogajanje pa se odvija v nenavadnem Trstu brez burje. Nekatera dela so prevedli tudi v hrvaščino. Vedoželjnost in ustvarjalnost sta ga vodila vedno v nove pustolovščine. Širil je pomen bralne kulture, navduševala ga je otroška književnost, pisal je tudi dela za otroke. Bil je pobudnik bralnih večerov La testa per intrigo, na katerih je lahko vsakdo prebral odlomek besedila, ki mu je bil najbolj pri srcu. Srečanja so potekala najprej v mestu, nato pa v Grljanu. Za naslov se je navdihnil pri tržaškem narečnem izrazu, s katerim se zlasti otrokom ironično dopoveduje, da imajo glavo v oblakih.

Na večere je znal privabiti tudi svoje dijake, je zapisala novinarka dnevnika Il Piccolo Arianna Boria. »Sam je namreč ostal mlad v srcu. Mnogi se ga spominjajo, kako se je po središču mesta podil na kolesu, vedno nasmejan in prijazen. Suh, energičen, ironičen, radoveden, poln zamisli in idej,« je navedla. Tak je tudi njegov vodnik po Trstu za najmlajše, ki je izšel na začetku leta 2020. V njej skozi ilustracije in besedila malim bralcem približuje značilnosti in zgodovino Trsta, zlasti tisto 20. stoletja. Ljubezen do svojega mesta je izkazoval tudi s trijezično žepno revijo Turisti a Trieste (Turisti v Trstu), ki izhaja v italijanščini, angleščini in nemščini. Njen duh je leta 2018 povzel tudi za Primorski dnevnik. Tedaj je pojasnil, da se vse več turistov zaljubi v Trst, čeprav se tu mudijo le nekaj dni in jim je torej hotel približati vse, kar bi potrebovali za čim popolnejši ogled mesta in njegove okolice. Poskrbeti je želel še za prevod v slovenščino, kljub temu da je bil prepričan, da Slovenec v Trstu ni turist, ampak nekakšen domačin, ki že pozna mesto.

Premude se je med številnimi, ki so mu na družabnih omrežjih in drugod namenili misel, spomnila tudi slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc. Poudarila je, da njegova smrt pomeni vrzel v tržaškem kulturnem tkivu. Pogrešali bomo zlasti njegovo občutljivost, njegovo voljo po življenju in željo, da bi drugi tako kot on uživali v književnosti, je opisala.