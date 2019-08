Odšel je Saša Martelanc

V 85. letu starosti je umrl Saša Martelanc, tržaški novinar in pisatelj, dolgoletni urednik na Radiu Trst A. Rodil se je leta 1934 v Ljubljani, že v mladih letih pa se je vrnil v Trst, od koder je izvirala njegova družina. Bil je zaveden Slovenec in dejaven kulturnik, pozoren na jezik, aktiven član kulturnega življa tržaških Slovencev. Že zgodaj se je vključil v delovanje Slovenske prosvete in Slovenskega ter Radijskega odra, napisal je več dramskih besedil, pred kratkim pa je izšla zbirka njegovih kratkih zgodb. Kot novinar je ob delu na novinarskem oddelku Rai sodeloval z raznimi časniki in revijami, od same ustanovitve z revijo Mladika, redno tudi s tednikom Novi glas. Bil je med soustanovitelji Slovenskega kulturnega kluba.