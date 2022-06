Odšel po cigarete, pa ga ni bilo devet let

Nabrežinski karabinjerji so aretirali 36-letnega moškega iz Romunije, ki se je v času, ko bi moral prestajati zaporno kazen na domu, mirno sprehajal na prostem. Moški se je pred devetimi leti z izgovorom, da mora po cigarete, oddaljil od doma, kamor ga je sodnik napotil na prestajanje zaporne kazni. V resnici pa je zbežal iz zapora na domu in se vanj ni vrnil za dolgih devet let. Naposled so ga aretirali karabinjerji, ki so ga zalotili na prostem. Sodnik mu je odvzel pravico do prestajanja kazni na domu, predstavniki organov pregona so ga odvedli v tržaški zapor.