Odskočna deska za umetnice z različnih delov sveta

»Karkoli ženske počnejo, mora biti dvakrat boljše od tega, kar naredijo moški. Na srečo to ni težko.« Misel kanadske feministke Charlotte Witton se prilega tretjemu mednarodnemu ženskemu bienalu (Bid21art), ki ga prirejajo društvo Bid, Občina Trst in deželna odbornica za enake možnosti FJK. Do 18. julija so v Skladišču 26 v Starem pristanišču na ogled dela 81 umetnic z različnih koncev sveta.

Težav ni malo, saj Trst še ni popolnoma pripravljen razumeti in sprejemati umetnosti v svoji mednarodni, svetovljanski razsežnosti, meni Šeherzada Ahmetović. Mladi arhitektki, ki ni še dopolnila trideset let – rojstni dan ima avgusta – so novembra lani zaupali krmilo društva Bid (Biennale internazionale donna). Z bienalom hočejo nadarjenim umetnicam različnih narodnosti ponuditi odskočno desko do uspeha ali vsaj zasluženo vidljivost, za kar pa je treba porušiti še številne pregrade. Trenutno še niso zabeležili ravno velikega števila obiskovalcev, pravi. Nedavno imenovana predsednica pa se izzivov ne boji, kar poklicno dokazuje tudi v nepremičninski družbi Dom, kjer je zaposlena.

Za tokratno temo ste navdih črpali pri francoskem filozofu in sinologu Françoisu Jullienu in njegovih tihih spremembah. Kako se te kažejo skozi oči umetnic na tretjem ženskem bienalu?

Tihe spremembe so tiste, ki jih doživimo, ne da bi jih zaznali. Kažejo se na različnih področjih, zavzemajo različne vidike. Najbolj povedna sta po mojem dva primera. Marie Colbin v svojem performansu zakriči, kako so se tihe spremembe polastile njenega telesa, ki se počasi stara in spreminja. Železni globus Alice Mocellin, simbol Zemlje visi na niti, v njegovi notranjosti pa so odpadki. Gre za namig na stanje okolja.